Підсумки трансферної кампанії «Ворскли»: новачки з «Динамо» та зарубіжжя

24.02.2017 Поділитися

Сьогодні у прес-центрі стадіону «Ворскла» відбулася презентація новачків клубу. На зустріч із пресою завітали воротар Богдан Сарнавський, півзахисник В’ячеслав Шарпар, нападник Роман Кунєв та півзахисник Сергій Мякушко.





















Новачки: «У «Ворсклі» хороший колектив та сильні гравці»

Кожен з новачків «Ворскли», що завітали на сьогоднішню презентацію, розповів, чому перейшов у полтавську команду. Зокрема, В'ячеслав Шарпар відзначив, що в новому клубі є досить багато сильних гравців.

– Зазначу, що у команді хороший колектив. Тут багато молодих гравців із великим майбутнім. З ними намагатимемося виконувати поставлені завдання», – сказав півзахисник полтавців.

Орендований у «Динамо» Сергій Мякушко звернув увагу, що саме в стані «біло-зелених» має можливість показати свої найкращі якості. Мотивацію він справді має, адже жодного разу не виходив на поле в осінній частині чемпіонату.

– У моїй новій команді багато сильних гравців, здатних показувати якісну гру – мені це приємно. У моїх умовах досить просто показувати свої найкращі якості», - зазначив хавбек Ворскли.

Роман Кунєв підкреслив, що з багатьма з гравців був знайомий раніше і радий тому, що повернувся в полтавську команду. Захисник значився гравцем Ворскли з 2009 по 2013 рік, але провів лише 4 матчі.

– З багатьма я був знайомий і раніше, повернувся в давно знайому команду. Колектив, судячи зі зборів, дуже бойовий. Ми готові виконувати завдання, – сказав Кунєв.

А новий голкіпер Богдан Сарнавський дуже чекає першої гри проти «Шахтаря» і сподівається відібрати очки у своєї колишньої команди.

– Ми добре попрацювали на зборах, проте все покаже перша гра. Ми в ній розраховуємо на результат. З Шахтарем особисто мені починати цікавіше, завжди приємно перевірити себе на тлі сильної команди, – зазначив воротар.

Сачко: «Ми змінилися, сподіваюсь, у кращу сторону»

Головний тренер «Ворскли» Василь Сачко розповів про кадрову ситуацію всередині команди та оцінив результати трансферної політики.

У першу чергу наставник полтавців звернув увагу на те, що команда взимку розлучилася з десятьма футболістами. Незважаючи на це, Сачко розраховує, що новачки і молоді гравці посилять клуб в другій частині сезону.

– Відбулися серйозні зміни: пішло 10 гравців. За когось ми боролися до останнього, хтось не захотів залишатися, декого ми не хотіли самі. Але це вже історія, і на ній ставимо крапку. Зараз середній вік нашої команди – 23,7 року, тоді як у минулому сезоні було 27 років. У нас багато новачків, хлопців з дубля. Дев'ятеро людей грали в УПЛ менше десяти разів, дехто взагалі не має такого досвіду, – сказав головний тренер «Ворскли» під час презентації новачків.

Розповів Сачко і про умови переходу нападаючого Михайла Удода в полтавський клуб, підкресливши, що з гравцем підписаний повноцінний контракт.

– Він приєднався до дублю, але брали ми його з прицілом під першу команду. У нього повноцінний контракт, а не оренда. Він швидкісний, з явними технічними якостями, просто поки не вистачає досвіду.

Зазначив Сачко і те, що тренерському штабу вдалося зберегти кістяк основного складу. Він сподівається, що кадрові зміни вплинуть на гру команди у другій частині сезону лише в кращу сторону.

– У той же час ми зберегли кістяк, залишили досвідчених футболістів – Павла Ребенка, Андрія Ткачука, Володимира Чеснакова, Богдана Шуста. Таким чином, хочу заспокоїти вболівальників: команда змінилася, сподіваюся, в кращу сторону.

Нагадаємо, вже в цю неділю «Ворскла» зіграє перший матч після зимової перерви. У Харкові «біло-зелені» зійдуться з донецьким «Шахтарем», який змінив «прописку» зі львівської на харківську. Учора «гірники» програли іспанській «Сельті» 0:2, тим самим вибули з розіграшу Ліги Європи. Донеччани прагнуть довести, що ця поразка була випадкова, тому гра з «Ворсклою» обіцяє бути цікавою.

Віктор Карпенко