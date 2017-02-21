Підсумки турецьких зборів: «Ворскла» привезла до Полтави 12 нових гравців

21.02.2017 Поділитися

Полтавська «Ворскла» завершила другі збори в Туреччині, звідки повернулася з 12 новими футболістами.

Сьогодні команда Сачка повертається до Полтави, де продовжить підготовку до другої частини чемпіонату України з футболу. За час зимової перерви склад «Ворскли» майже докорінно змінився. Команду залишили основні гравці: Турсунов, Бартуловіч, Непогодов, Кобахідзе, Дитятьєв, Коломоєць, Голодюк, Сімінін.

Натомість «Ворскла» продовжила оренди таких гравців, як Хльобаса, Загорулька. Взяла в оренду з «Динамо» Мякушка.

Підписала голкіпера Сарнавського, нападника Кунєва, та півзахисників Шарпара, Удода. Узгодили контракт із захисником Олегом Остапенком. Команду поповнили такі гравці «молодіжки», як: воротар Дмитро Різник, якому ледь виповнилось 18 років, Тарас Саків, Микола Квасний, Богдан Мельник, Іван Тищенко та Дмитро Шаповал.

Команда продовжить підготовку до матчів внутрішньої першості у Полтаві. Перший поєдинок «Ворскли» пройде 26 лютого у Харкові проти донецького «Шахтаря», який змінив прописку з «Арени-Львів» на ОСК «Металіст».

Керівництво донецької команди пояснює це тим, що у Харкові проживає багато переселенців з Донецької та Луганської областей, які є прихильниками гри «Шахтаря».

Загалом, «Ворскла» провела у Туреччині два збори, у яких зіграла 8 матчів. В них полтавці одержали 2 перемоги над болгарським «Піріном» та білоруським «Шахтарем». Стільки ж «біло-зелені» програвали. Обіграли їх болгарський «Дунав» та польська «Термаліка». 4 рази «Ворскла» завершувала матчі внічию. Нульові нічиї з чеською «Карвіною» та словенською «Олімпією». З рахунком 1:1 завершувались матчі проти чорногорської «Будучності» та узбекського «Алмалика».

Віталій Кравченко