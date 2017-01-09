Підводні камені «відкритих конкурсів» на керівників комунальних підприємств у Полтаві

09.01.2017 Поділитися

Автор: Олександр Лещенко, голова ГО Громадський Майдан Полтавщини

Судячи з коментарів так званих «експертів» щодо ситуації з «відкритими конкурсами» на посади керівників комунальних підприємств, випливає, що більшість не розуміє, чим насправді є «відкритий прозорий конкурс».

Спробую пояснити, що хотіли отримати від положення, і що отримали в дійсності.

Отже, після створення «робочої групи» з розроблення положення про конкурс, спробували «підшліфувати» чинне на той час положення, але зрозуміли, що воно непридатне навіть до вичищення корупційних складових, щоб дотягти до поняття прозорості!

Тоді листом я розіслав пропозиції до внесення кардинальних змін в цьому положенні.

На моє здивування, пропозиції знайшли підтримку у більшості членів «робочої групи» (за ствердженням голови робочої групи Валерія Прядка, на 90% – авт.) У 10% не увійшла пропозиція щодо представників громадськості в комісіях… Депутати почали доказувати, що саме вони є представниками громадськості і тому (за більшості в комісії – авт.) максимально обмежили представництво від громади та громадських об’єднань.

«Апетит приходить під час їжі», і в цьому випадку так і сталося! Після обмеження представників громадськості в чисельності, почали перекраювати уже створене за нових вимог положення. Наступним кроком було викреслення з членів комісій незалежних експертів (юристів та економістів – авт.). На той час це було незрозуміле рішення, оскільки розраховували визначати переможців за «конкурсними програмами розвитку підприємств», поданих претендентами. І саме на висновки незалежних експертів щодо цих робіт мала би опиратись комісія. Я гадаю, що не депутатський значокробить депутата більш фаховим від доцентів юракадеміїчи економічних вишів!

Наступними в «зачистці» представництва в комісіях стали представники від ОДА (не дивлячись на відчайдушний супротив з їх сторони – авт.) і таким чином було досягнуто «більшість» від представників облради!

Всі красиві обіцянки з трибуни сесії облради від Прядка про розробку першого в Україні дійсно прозорого положення про конкурс на посаду керівника комунального підприємства (в базовому варіанті воно дійсно було близьке до цього – авт.) регресувалися внесеними змінами!

То що ми отримали «на виході» натомість?

Отримали ми майже те саме положення, що і було. За різницею осіб, що визначають переможців ще до початку конкурсів! Якщо раніше це були представники ОДА, то зараз це роблять представники облради. Більш того, ще й досі фіксуються спроби «перекроїти» це положення під чиїсь забаганки!

Велику долю ініціативи щодо повернення положення до старих «корупційних» схем вніс «непотопляємий баркас» Сагайдачний, після чиєї появи в робочій групі було «вижито» незалежних (не підконтрольних – авт.) експертів! Його «незамінність» при будь-якій владі тільки підтверджує інформацію, що Сагайдачний є «кур’єром чорного налу» і саме це може бути поясненням такої «довговічності». Нащо вигадувати велосипед, якщо сідай на готовий і їдь…

Отже, депутати перетворили конкурси на майданчик для політичних торгів! Нерідко переможців визначають не вони, а їх політичні «боси»! Чи таких конкурсів ми очікували? Про програми розвитку підприємств уже ніхто навіть не говорить…

Зваживши на заяви деяких активістів щодо підтримки конкретних кандидатів ще до початку конкурсів, зрозуміло що їх свідомо/несвідомо використовують в цих кулуарних «договорняках».

Неодноразово звертався до депутатів облради з пропозицією ініціювати внесення змін до положення, щоб повернути до складу комісій незалежних експертів та збільшення кількості представників ГО (нагадаю, що в робочій групі з визначення керівника НАБУ, 5 із 8 членів були представниками від ГО – авт.) Саме такі зміни перенесли б дискусії щодо «проблемних» кандидатів з сесійної зали саме до комісій. Але майже всі депутати відповіли, що вони вже нікому не віддадуть можливість впливу на вибір переможця!

Дивлячись на «радість» деяких людей щодо проведення конкурсу на посади керівників, розумієш, що вони не читали навіть нинішнього положення і не розуміють, що конкурси перетворили на «ширму» для кулуарних домовленостей. Саме через такі «ширми» з’являються «виторговані» ще до конкурсів «переможці»! Саме тому ми отримуємо не фахівців на посади керівників підприємств, не інноваційну молодь, а вихідців кулуарних торгів: Волошиних, Прядків, Єгорових.

Взявши на себе звання «представниківвід громадськості», депутати зайвий раз довели, що вони далекі від громади. І що політичні торги для них важливіші за інтереси людей.