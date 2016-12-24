Письменниця Боісіда представила полтавцям містичну книгу

24.12.2016 Поділитися

У Полтавській обласній бібліотеці відбулася презентація книги київської письменниці Боісіди «Дивовиддя про святих русалок».

Книга розповідає про чотири казкові виміри, які можуть взаємодіяти з людським світом. Головні герої оповідань шукають відповіді на потаємні запитання, аби зрозуміти, як вижити у жорстокому світі людей. За словами авторки, представлені романтичні історії про могутнє кохання припадуть до смаку особам романтичним та закоханим у життя.

Сама авторка характеризує свої робити як «оптимістичний песимізм»: мрійливі й романтичні, вони приходяться до душі ліричним жінкам та чуттєвим чоловікам.

Загалом, Боісіда – творчий псевдонім українського літератора Олени Березюк. Сама авторка говорить, що її псевдонім з’явився близько семи років тому. Це такий собі збір сакральних звуків, значення яких ніхто, окрім мене, не знає, і навряд чи колись дізнається.