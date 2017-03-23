Письменниця Ріттер презентувала Книгу про традиції вірмен ХІХ ст.

23.03.2017 Поділитися

У прес-центрі Полтавської галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка відбулась презентація книги Венери Ріттер «Сімейні цінності і традиції. Їх вплив на життя кожного з нас».

У книзі показані основні традиції вірменського народу ХІХ століття, а також проілюстровані сучасні вірменські звичаї, які розкриваються в поєднанні з українськими традиціями.

На думку авторки, мета видання – пробудження усвідомлення себе частиною роду. Особливу увагу Ріттер приділяє вихованню дітей у сім'ях, підкреслює, що сімейні цінності значною мірою впливають на формування психології особистості.

Також у виданні зроблений особливий акцент на відносинах між батьками і дітьми, беззастережній повазі до старшого покоління. До заходу долучилося чимало представників вірменської діаспори в Полтаві.

Віктор Карпенко