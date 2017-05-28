Письменник Олександр Михед презентував полтавцям книгу про зомбі, зміну статі та світ майбутнього

28.05.2017 Поділитися

Український письменник Олександр Михед презентував полтавцям книгу «Транзішн». Її сюжет будується на реальних подіях. Загалом у книзі 10 оповідань із різним розвитком подій.

У книзі 10 оповідань, 4 з яких мають сюжет, що ґрунтується на реальних подіях. Інші 6 ― це «відверта» фантастика, чистий хоррор. За словами автора, головна думка оповідань ― межі реального, себто того, що ми вважаємо за реальне та ірреальне.

― Єдиний стан, що може претендувати на істину та правдоподібність ― це стан переходу між нереальним, ірреальним та реальним. Це здатність людської свідомості швидко обживати і одомашнювати порожні простори, поки в них не встигли оселитися монстри із підсвідомості, ― Михед.

Один із центральних образів збірки ― з оповідання «Доктор Металевий Кулак проти Вітязя». Журналісти розслідують зникнення дітей і натрапляють на відьму. Твір створений у формі щоденника та переносить читача в текст. Пізніше з’ясовується, що це – Шевченкова Катерина як образ зґвалтованої Батьківщини.

Полтава ― 4 місто у турі письменника. Презентації книги по Україні триватимуть до 13 липня та охоплять 12 міст. Нагадаємо, це вже не перша презентація книг Олександра Михеда тут. Позаминулого року він разом із режисером Олександром Ратієм приїздив до нашого міста зі психотрилером «Астра».

Довідково:Олександр Михед — письменник. Його твори перекладені 10 мовами. Автор книжки «АмнезіЯ» (2013), збірки «Понтиїзм» (2014), психотриллера «Астра» (2015), арт-буку «Мороки» та нон-фікшн дослідження «Бачити, щоб бути побаченим: реаліті-шоу, реаліті-роман та революція онлайн» (2016) та збірки «Транзішн» (2017).

Віктор Карпенко