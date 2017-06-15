Пісоцький призначив на посаду двічі судимого Колесникова

15.06.2017 Поділитися





Начальник управління інфраструктури та туризму Олександр Колесников, який був представлений Пісоцьким, був двічі судимий за розкладання газоліну. Виникає питання, як він зміг пройти перевірку та отримати посаду?



Наразі правоохоронці викрили корупційну схему, яку кришував Пісоцький, отримуючи хабарі через директорів департаменту.



Олександр Колесников за протекцією Пісоцького балотувався по списках «БПП» на місцевих виборах у 2015 році по Полтавському району, але не пройшов.

Сьогодні поліція проводить слідчі дії в управлінні інфраструктури та туризму Полтавської ОДА. Імовірно, правоохоронців цікавлять матеріали щодо пасажирських перевізників.

«ОБ» писав, що прокурор прокуратури Полтавської області завчасно попередив першого заступника голови Полтавської ОДА Андрія Пісоцього про процесуальні дії відносно нього. Це дало змогу останньому оформити лікарняний за протекцією Віктора Лисака, директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА.

Власне джерело повідомило «ОБ», що лікарняний лист Пісоцькому оформили з 12 червня, хоча включно до сьогодні він був на робочому місці.

UPD Колесникова за вказівкою Лисака поклали в неврологічне відділення Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського зі скаргами на запаморочення.

Далі буде.