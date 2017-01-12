Півмільйона звернень опрацював Полтавський Держгеокадастр із введенням кадастрової системи

12.01.2017 Поділитися

З початку роботи Національної кадастрової системи, реєстратори Полтавського Держгеокадастру отримали 505 680 заяв із ведення земельної документації.

Із них 309 775 стосувались надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягів та 195 905 – реєстрації земельної ділянки.

Загалом, у службі отримали 503 326 звернень. З них 472 905 заяв було опрацьовано та надано 302 212 витягів з Державного земельного кадастру та проведено 170 693 реєстрації земельної ділянки. Інша частина, 30 421 звернень не були опрацьовані. У службі повідомили про те, що заявники отримали мотивовані відмови. 0,5% заяв залишаються в обробці.

Довідково: Національна кадастрова система покликана не тільки виявляти та виправляти помилки при реєстрації землі, а й запровадити єдину систему координат, яка унеможливить їх виникнення. Її запустили 1 січня 2013 року.

Відділ моніторингу