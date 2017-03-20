По 250 грн із класу – скільки полтавським батькам коштував «Потяг Єднання»

20.03.2017 Поділитися

Мати одного з учнів Полтавського міського багатопрофільного ліцею №1 на умовах анонімності повідомила видання, що до приїзду «Потяга Єднання» дирекція закладу зібрала по 250 грн із кожного класу. Про це батькам повідомили голови батьківських комітетів пост-фактум на зборах.

За словами голів, вказівка збирати гроші нібито надійшла від директора закладу. Батьки припускають, що імовірно замовником збору коштів є Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.

16 березня у Полтаву прибули понад 260 осіб із різних куточків України у рамках всеукраїнської акції «Потяга Єднання України «Труханівська Січ». Серед них – волонтери, військові капелани і учасники війи, а також студенти з усіх регіонів України. Вони пробули у Полтаві цілий день для обміну досвiдом та спілкуванням iз молоддю області.

Всеукраїнська акція «Потяг Єднання України «Труханівська Січ» ініційована волонтерами та громадськими діячами в рамках реалізації програми Президента України з підтримки національної Єдності.