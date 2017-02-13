Побороти сніг усього за 3 млн грн – 70-тисячний Бахмут утер носа Полтаві

13.02.2017 Поділитися

Місто Бахмут (кол. назва Артемівськ – ред.) – останнє місто в Донецькій області, підконтрольне українському урядові. Далі на Схід починається так звана сіра зона. Звідти час від часу чути відлуння обстрілів снарядами. Подекуди над містом пролітають гелікоптери – транспортують поранених у Харків чи Дніпро. Про наближеність Бахмута до лінії розмежування свідчать також і великі черги приїжджих із окупованих територій. Вони – біля банкоматів, у супермаркетах, на ринках й автостанціях. Однак ці чинники, як ми переконалися, не заважають міській владі виконувати взяті на себе зобов’язання в частині розчищення тротуарів і прибирання снігу з доріг і дворів. Про це розповів кореспондент «ОБ», побувавши з кількаденним відрядженням у Бахмуті.

На прибирання міста в бюджеті закладено 6 млн грн на рік. Із них близько 3 млн грн – саме на зимовий період, розповів у телефонній розмові заступник бахмутського міського голови з питань розвитку території, будівництва, ЖКГ Федір Федоров. До прикладу, загальний бюджет Бахмута на 2017 рік – 698,6 млн грн.

Снігові замети та лід у місті з понад 70-ма тисячами населення розчищають 6 одиниць снігоприбиральної техніки. Коли через негоду цієї техніки не вистачає, додатково залучають з підприємств. Загалом – ще 12 одиниць. Кожне підприємство має розчистити покладену на неї ділянку. Це – погоджений і відпрацьований алгоритм дій, пояснив Федоров.

На підтвердження цих слів – 3 трактори, які чистили одну з далеко не центральних асфальтованих доріг опівдні в суботу, 11 лютого.

За словами заступника міського голови, 1000 тонн піщано-сольової суміші та гравію були закуплені ще в жовтні 2016 року. Ними засипають хідники та проблемні ділянки для покращення щеплення з дорогою при пересуванні. Займаються цим місцеві комунальники.

Стан тротуарів

Варто зазначити, що в Бахмуті також сніжило й випала значна кількість опадів. А тиждень тому температура в місті трималася вище 0 С кілька днів поспіль. Однак натяку на ожеледицю ми не помітили. Журналіст навмисно не проводив зйомку центральної частини міста, щоб уникнути закидів у заангажованості. Мовляв, про центр піклуються всюди, тоді як від негоди потерпають околиці. На світлинах із Бахмута відзняті вулиці Чайковського, Ювілейної, Леваневського, Горбатова. Це – від 10 до 35 хвилин пішки від центральної частини міста.

Порівняймо побачене з Полтавою. Нагадаємо, тамтешня міська влада виділила майже 90 млн грн на прибирання вулиць і чищення доріг у 2017 році. Ці роботи виконує харківська фірма ТОВ «Управління механізації будівництва № 23» (УМБ №23) спільно з полтавським ЖЕО №2.

Триває середина останнього місяця зими. Знімки зроблені сьогодні, 13 лютого, по вул. Соборності – центральній вулиці Полтави.

Вулиця Гоголя – 10 хв пішки від центру. Робота УМБ №23 і комунальників кипить.

Через жахливий і майже не придатний для пересування стан хідників, дворів і доріг, Адмінколегія Полтавського Антимонопольного комітету наприкінці січня відкрила три провадження проти КП «ЖЕО № 2», УЖКГ Полтавського міськвиконкому й ТОВ «УМБ № 23». Їх підозрюють у порушенні законодавства про захист економічної конкуренції.

Полтавські користувачі Інтернет теж висипали на голови місцевій владі порцію критики, виклавши відео швидкісного спуску на лижах вздовж бруківки по вул. Небесної сотні, а також проїхавшись на ковзанах по асфальтованих тротуарах. Про невдоволення полтавців якістю прибирання снігу свідчать й результати опитування на ІВ «Полтавщина».

Натомість міський голова Олександр Мамай оцінив на 5+ проведену роботу з прибирання снігу від свого заступника з питань ЖКГ Олексія Чепурка.

– Маю надію, що журналісти самі відкидали сніг та допомагали місту. Раніше, коли я був маленький, як випадав сніг, – усі чоловіки допомагали своєму двірнику, виходили з лопатами і працювали. Сьогодні ж громада чекає, що все зроблять за неї. Загалом, головне – очистити основні артерії міста, щоб швидка могла проїхати. Поки інцидентів, щоб хтось помер у дорозі, не було. Продукти до дитячих садочків доставлені. Тому, я вважаю, що впоралися на 5+, – Мамай.

Зайві опади, що заважають пересуванню, розтануть навесні, відповів Мамай у звичному стилі в інтерв’ю журналістам.

Раніше «ОБ» проводив паралель між зимовою інфраструктурою Полтави та Львова. Замість небезпечних гірок зі снігу, залитого водою, у місті Лева організували ковзанку навпроти будівлі мерії, у самісінькому центрі на площі Ринок.

Замість висновку про раціональне використання бюджетних коштів і рівень кваліфікації міського голови й заступників Бахмута й Полтави, чи Полтави і Львова, просто зазначимо, що у четвер, 9 лютого, до редакції «ОБ» звернулася полтавка Людмила. Жінка отримала забій після падіння на хіднику неподалік дому по вул. Гетьмана Сагайдачного (кол. Фурманова). Після численних скарг Полтавському міськвиконкому за номером 15-80 жінці відповіли, що вони нічого зробити не зможуть, бо час упущено й дороги покрилися льодом. Також додали, що скоро весна і все розстане, тому треба почекати. Досить суголосно з керівником.

Загалом, порівняючи прибирання снігу в Полтаві з іншими містами, напрошується сумна констатація. Міська влада або має яскраво виражений синдром Ждуна, який вона хоче прищепити всім містянам. Або це банальна безвідповідальність, поєднана з халатністю і, вірогідно, корупційною складовою в її діях. Точніше навіть, в її бездіяльності.

Віктор Карпенко