Почав діяти закон, що спрощує отримання дозволів на будівництво

12.06.2017 Поділитися

Набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», який спрощує процедуру отримання дозвільної документації у будівництві.

Номінально закон має поліпшити позиції України за рейтингом «Отримання дозволів на будівництво» та зменшити рівень корупції у цій галузі. Чи справді такі заходи підуть на користь?

Полтавська практика показує, що, скоріше за все, ні. Варто пригадати лише нещодавні події, пов'язані з забудовою арки по вулиці Соборності. Тоді протистояння мешканців цього будинку з забудовниками перетворилося на криваву бійню.

Прибудова до кінотеатру Котляревського. Забудовник, нібито має усі дозволи на руках, але полтавці, згадуючи, що колишній дім дворянський Губернський дім є архітектурною памёяткою, обурюються та виходять на мітинги проти прибудови. Нагадаємо, що наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, цитата: «забороняється будівництво капітальних будівель і споруд, шляхові і земляні роботи, що змінюють ландшафт, що охороняється».

Додамо до цього епопею зі спаленням музичних класів Базилевич та забудови на тому місці нового ресторанно-готельного комплексу «Атмосфера».

Забудова біля «Універсаму» на вулиці 23 вересня. Там під виглядом МАФів вирішили забудувати частину парковки, але активісти знову не підтримали цю ініціативу та кілька разів громили забудову та спалювали огорожу і будматеріали.

Якщо в подіях «Арки» хтось врятував правоохоронців від народного гніву, хтось не робитиме цього в ситуації з ЖК Сірика.

Забудовник ТОВ «Новос Девелопмент», афільований із депутатом Полтавської облради від «Батьківщини», провокує чергове кровопролиття в центрі Полтави.

15 червня забудовник має ввести в експлуатацію житловий комплекс по вул. Ляхова, 10, збудований із численними порушеннями норм прибудинкової території, пожежної безпеки тощо.

Історія мешканців по вул. Ляхова повторилася у подіях навколо «Газетної арки». Депутат-забудовник Степаненко використовувала той самий арсенал: нагнані тітушки, провокатори, куплені правоохоронці, які під гаслом «Не допустити порушення громадського порядку» відверто боронили інтереси забудовника, силовики.

Віктор Карпенко