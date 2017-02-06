Почався прийом матеріалів на премію імені Панаса Мирного

06.02.2017 Поділитися

У Полтаві оголосили прийом заявок на здобуття премії імені Панаса Мирного 2017 року. Він триватиме до 1 квітня цього року. Переможців відзначать 13 травня у День народження Панаса Мирного. Розмір винагороди складає 2 тис. грн.

Премія присуджується за праці та досягнення, що утверджують гуманістичні й національні ідеали, ідеї незалежності України та духовні цінності українського народу в галузях літератури, літературознавства, мистецтва, народної творчості, журналістики тощо.

Вона заснована Полтавською обласною радою для відзначення письменників, науковців, працівників освіти й культури, журналістів, митців, майстрів народних ремесел, ділових людей, громадських і державних діячів за визначні успіхи в галузі літератури, літературознавства, публіцистики, театру, музики, живопису, народної творчості, архітектури, громадської діяльності.

Матеріали на здобуття премії подаються за адресою: Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного, вул. Панаса Мирного, 56, м. Полтава, 36002.

Детальнішу інформація читайте в Положенні тут. Переглянути переможців попередніх років можна за покликанням.