Податківці викрили групу полтавців, які допомагали компаніям ухилятися від сплати податків. ФОТО

30.06.2017 Поділитися

Співробітники податкової міліції Полтавської області спільно з прокуратурою викрили діяльність групи осіб, які сприяли підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків, пише прес-служба Державної фіскальної служби.

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено групу осіб, які організували міжрегіональну схему сприяння в ухиленні від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок проведення операцій купівлі-продажу продуктів харчування з використанням реквізитів і банківських рахунків фіктивних підприємств.

Одне з підприємств на власних та орендованих земельних ділянках вирощувало цукровий буряк, з якого виготовляли цукор. Документально відображали його продаж на адресу фіктивних підприємств, зареєстрованих у різних регіонах України, хоча фактично його реалізовували за готівку через підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Крім цього, зловмисники за допомогою фіктивних підприємств за безготівковим розрахунком закуповували цукор на заводах-виробниках. Накопичення придбаної таким чином продукції здійснювалося на складських приміщеннях у Полтаві, звідки її транспортували до місць реалізації на території Полтавської та Дніпропетровської областей. При цьому, операції з купівлі-продажу цукру приватними підприємцями в бухгалтерському та податковому обліку взагалі не відображали.

Унаслідок зазначеної діяльності державному бюджету було завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на суму близько 7 000 000 грн.

Під час проведених у Полтавській і Дніпропетровській областях обшуків було виявлено та вилучено майже 26 500 кг борошна, понад 10 300 кг цукру, понад 1200 000 млн грн готівкою, комп'ютерну техніку, 5 авто, фінансово-господарські документи і чорнові записи. Загальна вартість вилученого становить понад 4 400 000 грн.

Відділ моніторингу