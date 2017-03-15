Податкова: 16 березня – граничний термін переходу на спрощену систему оподаткування

15.03.2017 Поділитися





Суб’єкти господарювання, які бажають з 1 квітня 2017 року перейти на сплату єдиного податку або змінити групу єдиного податку, повинні не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу подати до Центру обслуговування платників заяву встановленої форми про право застосування спрощеної системи оподаткування. Граничний термін подання заяви – 16 березня 2017 року, нагадує Державна податкова інспекція у м. Полтава.

Окрім цього, платники єдиного податку, які бажають відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування, повинні не пізніше, ніж за 10 днів до початку нового календарного кварталу подати до Центру обслуговування платників заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування. Граничний строк подання такої заяви – 21 березня 2017 року.

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтава