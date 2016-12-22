Показали прірву між зимовою інфраструктурою Львова та Полтави

22.12.2016 Поділитися

Журналісти «Останнього Бастіону» зі Львова надали світлини ковзанки, яку в місті Лева залили в самісінькому центрі міста поруч із будівлею міської ради.

Ковзанка розташована на площі Ринок перед Ратушею, в якій традиційно засідає львівська мерія. Кореспонденти повідомили, що такий хід був зроблений для покращення туристичної привабливості міста, бо саме в історичному центрі Львова збирається найбільше гостей і жителів міста.

Фото: площа Ринок, будівля Львівської міської ради

Окрім ковзанки, міська влада організувала вирізьблення льодових фігур та інші цікавинки.

Льодові фігури

До прикладу, в Полтаві ковзанка залита в закритому приміщенні в одному з торгово-розважальних центрів далеко від центральної частини міста. Із розваг у центрі відвідувачам і містянам запропонували невеличку снігову гірку біля театру імені Гоголя та в Корпусному парку.

Фото гірки в Полтаві біля театру імені Гоголя

Гріку зробили з не прибраного комунальниками снігу, заливши водою. Обледеніла гірка не забезпечує належних умов безпеки відпочивальникам, передусім, дітям. Та навіть таке непристосоване дозвілля в обласній телерадіокомпанії «Лтава» описали як «радість»:

«Сніг у радість! Доки комунальники Полтави борються з наслідками стихії та засніженими дорогами, полтавці знайшли застосування невивезеним кучугурам. Із снігу, який не прибрали на Театральній площі, жителі обласного центру зробили велику дитячу гірку. Залили водою, щоб підмерзла, та облаштували сходами. Тепер щовечора біля обласного театру розважається малеча разом із батьками», – ідеться в сюжеті «Лтави».

Інші полтавські інтернет-видання назвали кустарні насипи атракціонами.

Залишається запропонувати Полтавській міській владі та місцевим журналістам колективно вирушити до Львова. Першим, щоби навчитися правильній організації зимової інфраструктури. Другим, щоб відрізняти справжню радість красивого та безпечного міста, пристосованого для розваг і дозвілля, від владного та комунального недбальства.

Віктор Карпенко