Поліцейський чиновник Дніпра за невідомі 1,2 млн придбав квартиру в Києві

26.06.2017 Поділитися

Такі гроші патрульний отримав за «продану нерухомість», якої немає в декларації-2016, повідомляє сайт «ua1».

Начальник сектора безпеки дорожнього руху патрульної поліції Дніпра Олександр Сергієнко продав «уявну» нерухомість за 1,2 мільйона гривень і придбав квартиру в столиці.

Зміни майнового стану він подав до реєстру декларацій НАЗК.

Зазначається, що Сергієнко продав свою нерухомість 12 червня громадянину України Борису Ластику.

Однак, в щорічній декларації-2016 рік ніякої нерухомості у його сім'ї нема, окрім столичної квартири його дружини (їй належить тільки 50% житла) і кімнати, яку начальник поліції орендує в Дніпрі.

Грошових активів поліцейський чиновник також не має. За минулий рік він заробив 132,6 тисяч гривень. Свою столичну квартиру площею 59,7 кв.м. він придбав за 744 тисяч гривень. Що саме продав - невідомо.

Раніше повідомлялося,що прем'єр Володимир Гройсман попросив Раду виділити додаткових 1,5 млрд грн для Нацполіції Авакова.