Поліція пояснила захоплення Держгеонадр непорозумінням щодо зміни керівництва

25.05.2017 Поділитися

У поліції Києва заявляють, що правоохоронцям надійшло повідомлення про блокування у Державній службі геології та надр України, за попередньою інформацією, це є непорозумінням щодо зміни керівництва. Про це повідомили в прес-службі відомства, пише «Радіо Свобода».

«На місці працюють правоохоронці, оскільки був виклик. За попередньою інформацією, це непорозуміння щодо зміни керівництва… На цей час слідчо-оперативна група працює на місці події, порушення громадського порядку немає», – повідомили в поліції.

Крім того, у відомстві зазначили, що надійшло повідомлення про замінування будівлі Держгеонадр, тому всіх евакуйовують, вибухо-технічна служба перевіряє цю будівлю.

У Державній службі геології та надр України раніше сьогодні заявили, що невідомі захопили кабінет голови відомства.

Цього тижня відбувався конкурс на посаду голови Держгеонадр, проте безрезультатно.

У грудні 2014 року уряд звільнив голову Держгеонадр Дмитра Кащука, у січні 2015 року виконувачем обов’язки голови відомства став Микола Бояркін. Стосовно Бояркіна минулого рокукримінальне провадження за фактом незаконного збагачення.

18 травня цього року Кабмін звільнив Бояркіна і призначив тимчасовим керівником відомства Олега Кирилюка.

«ОБ» раніше писав про захоплення силовиками будівлі Держгеонадр і її замінування.