Поліція пояснила захоплення Держгеонадр непорозумінням щодо зміни керівництва
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У поліції Києва заявляють, що правоохоронцям надійшло повідомлення про блокування у Державній службі геології та надр України, за попередньою інформацією, це є непорозумінням щодо зміни керівництва. Про це повідомили в прес-службі відомства, пише «Радіо Свобода».
«На місці працюють правоохоронці, оскільки був виклик. За попередньою інформацією, це непорозуміння щодо зміни керівництва… На цей час слідчо-оперативна група працює на місці події, порушення громадського порядку немає», – повідомили в поліції.
Крім того, у відомстві зазначили, що надійшло повідомлення про замінування будівлі Держгеонадр, тому всіх евакуйовують, вибухо-технічна служба перевіряє цю будівлю.
У Державній службі геології та надр України раніше сьогодні заявили, що невідомі захопили кабінет голови відомства.
Цього тижня відбувався конкурс на посаду голови Держгеонадр, проте безрезультатно.
У грудні 2014 року уряд звільнив голову Держгеонадр Дмитра Кащука, у січні 2015 року виконувачем обов’язки голови відомства став Микола Бояркін. Стосовно Бояркіна минулого рокукримінальне провадження за фактом незаконного збагачення.
18 травня цього року Кабмін звільнив Бояркіна і призначив тимчасовим керівником відомства Олега Кирилюка.
«ОБ» раніше писав про захоплення силовиками будівлі Держгеонадр і її замінування.