Політичний лузер Пашинський відхрещується свого голосу на плівках – Портнов

18.01.2017 Поділитися

Народний депутат від «Народного фронту» Сергій Пашинський заперечує, що мав з Геннадієм Корбаном телефонні розмови, які виклав до Мережі колишній заступник адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов, повідомляє ТСН.

Зокрема Портнов публікував записи, на яких нібито Пашинський з Корбаном розмовляють про те, що «оточення президента нічого не вміє, навіть красти».

«Перестаньте займатись фейками… У мене було сто розмов з Корбаном, а такої розмови не було. Перший раз чую про таку розмову», – запевнив Пашинський кореспондента ТСН.

Нардеп не одразу пригадав, хто такий Портнов. І коли замислився, пригадуючи колишнього посадовця, сталася прикра випадковість – його вдарили дверима, що відкривались.

Зазначимо, що розмови нібито між Корбаном та Пашинським Портнов опублікував на початку року, а напередодні почав публікувати записи з нібито перехресного допиту нардепа та постраждалого, якому парламентар поцілив у ногу.

Сам Портнов у своєму Фейсбук написав, що головний політичний лузер парламента з «Народного Фронту» бреше, ніби не дзвонив голові Дніпропетровської ОДА Геннадієві Корбану й не просив того звільнити з-під варти чиновника з оточення екс-Президента, якого підозрюють в постачанні на Майдан тітушок у 2013-2014-рр.

Крапку в цьому питанні поставить або слідство, або Геннадій Корбан, який може підтвердити або спростувати свій голос на запису, заявив Портнов.