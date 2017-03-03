Політолог: Порошенко відчиняє двері пекла для України

03.03.2017 Поділитися

Український політолог, громадський і політичний діяч Олег Соскін розкритикував дії вищого керівництва країни після аварії на шахті у Сокальскому районі Львівщини, внаслідок якої загинули 8 гірників.

«У Львівській області сталася жахлива трагедія на шахті, де під час вибуху загинуло більше 10 гірників. Це ще один доказ того, що на правлячій банді інородців на чолі з Порошенком-Вальцманом, стоїть чорна мітка. Скільки можна пояснювати, що ця істота не може бути президентом України, він несе тільки горе і нещастя. Порошенко – той, хто відчиняє двері пекла для України. Треба зробити все можливе, щоб він якомога швидше покинув пост президента України разом зі створеною ним камарильєю (камарильєю в Іспанії ХІХ ст. називалася група осіб, що зазвичай збирались у передпокої короля Фердинанда VII і мала на нього значний вплив – ОБ.)

Чим довше він перебуває при владі, тим більше посилюється ентропійна воронка в Україні, тим глибше стає прірва, в яку затягує все більше громадян України. Кров вже ллється потоками кожен день не тільки на війні, а й в результаті вакханалії злочинців, розбійників, які вбивають громадян України в мирних містах. Тільки в Києві в січні скоєно 15 вбивств. Вальцман-Порошенко, Гройсман, Коган-Турчинов, Парубій – це марні люди, які живуть тільки для себе, тільки для своєї кишені.

Якнайшвидше необхідно усувати їх від керівництва, тому що вони перетворюють в пекло життя в Україні. Жити простим громадянам стає неможливо, всіх обклали податками, поборами, штрафами, всюди стоять камери спостереження, на кожного громадянина збирається інформація. На державні пости набирають тільки покидьків, негідників, ідіотів. Державна влада перетворюється на відстійник закоренілого бандитизму, деградації. Верховна Рада як вищий законодавчий орган розклалася, деградувала, деморалізована. Треба шукати вихід. Такий вихід тільки один – повне перезавантаження посткомуністичної України, як правонаступника Української Народної Республіки».