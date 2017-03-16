Полковник, що виступав з трибуни ВР виявився колишнім терористом батальйону «Схід»

16.03.2017 Поділитися

Серед людей, які вчора захопили трибуну Верховної Ради, був колишній бойовик «ДНР». Про це в соціальній мережі повідомив один з ватажків невизнаної «ДНР», екс-комбат «Сходу» Олександр Ходаковський. Скрін його поста у себе на сторінці в Facebook виклав народний депутат фракції «Батьківщина» Ігор Луценко.

«Полковник, що виступав сьогодні ламаною українською мовою, мій колишній підлеглий», – йдеться в повідомленні Ходаковського. За його словами, Юра Голубан (позивний «Дракон») брав участь в бою під Карлівкою в травні 2014 року – проти батальйону Семена Семенченко.

Юрій Голубан за мікрофоном

«Полковник, який виступає на ламаній українській мові з трибуни Верховної Ради ніхто інший, як мій колишній підлеглий, що задовго до війни покинув службу заради добре оплачуваної роботи в комерційній структурі. З початком подій ця людина прийшла в ополчення і навіть взяла участь в бою під Карлівкою в травні 2014 року проти батальйону Семена Семенченко, коли «Схід» завдав цьому батальйону поразки, втративши чотирьох людей.

Після цього бою полковник, який звільнився з органів майором, несподівано зник, мабуть, зрозумівши, що тут стріляють, і виплив ось за яких обставин!

Молодець, Юра Голубан, з позивним «Дракон», він же «Вампір», він же - хто ти там зараз у них? Бачу, ти і зараз з Семенченком воюєш, розганяючи його «братів» вже в лавах української поліції. Дивно все якось. Олександр Устименко, який командував зведеною групою «Альфа» при штурмі Будинку профспілок в Києві не тільки не звільнений, а й призначений командувати Центром спеціального призначення «А» СБУ, а людина, яка стріляла в людей Семенченка на стороні ополчення, віщає тепер з трибуни ВРУ. Будемо вважати, що він засланий для підривної роботи до ворога», резюмував Ходаковський.