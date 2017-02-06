POLLYWOOD, каруселі, кулуари – післясесійний аналіз засідання облради

06.02.2017 Поділитися

Олександр Лещенко

Витримавши тиждень паузи після сесії Полтавської обласної ради, спробую викласти для пересічного громадянина основні події, що мали місце на ній тверезо, без зарізких емоцій. Для кращого розуміння всіх підводних каменів і течій, окремі моменти я спробував проаналізувати й викласти свою думку щодо них.

Першим ми побачили «мистецький витвір» від голови облради Олександра Біленького – його річний відеозвіт.

Під час показу чи то звіту Біленький зайняв трибуну для доповідей і вперто мовчав. Навіщо? Може, милувався собою? При вкрай нерозбірливому звукові у відео, споглядання на двох Біленьких (натурального та екранного) у більшості викликало лише відверте глузування. Подивившись на цей «шедевр» кіномистецтва компанії облради POLLYWOOD (аналог Голлівуду та Боллівуду), «Останній Бастіон» задумується про заснування Полтавського «Оскару» за найнедолугіший відеозвіт (поки лідирує Біленький). Цим витвором голова облради створив проблему для своїх наступників, адже щоб його перевершити, їм доведеться хіба що створити свою 3-D проекцію.

Другим «досягненням» виявилися спроби розкрутки каруселі навколо водоканалу. Сумнівного кандидата, винесеного на голосування сесії конкурсною комісією на чолі з заступником голови облради Ханком, намагалися протягнути в крісло підприємства в «упаковці» - одним пакетом із іншими переможцями конкурсів. Потерпівши невдачу в черговій афері, «Патріотам Решетилівщини» (власне Біленький і Ханко) довелося сподіватися на голосування за результатом кулуарних домовленостей. «Патріотів», які віддали голос за креатуру голови облради назбиралося 24, але яких! Це переважно ті, хто найбільше кричить про любов до Полтавщини!

Ознайомившись із результатами голосування, можна прорахувати «мотиви» кожного окремого депутата ухвалити саме таке рішення. Про любов Біленького та депутатів/посадовців Товстого й Пісоцького до не-полтавців тут писати не буду, бо в них інші «критерії патріотизму». Перший заступник голови облради Євген Холод із частиною своєї фракції, вочевидь, підігрував заради підтримки в лобіюванні інтересів нафтовиків (питання про повернення до розгляду надати дозволи вони порушили пізніше), про інтереси Сірика видання писало раніше. Соціалдемократи (ребрендинг Капліна) на чолі з керівником фракції Валерієм Прядком підігрують «Патріотам Решетилівщини» з прицілом на відповідь при голосуванні за керівника «Полтавафарм». Навіть потерпівши невдачу, ця команда «патріотів своїх інтересів», схоже, не заспокоїлась, бо в перерві засідання в кулуарах ходили чутки, що вони в авральному порядку намагались «вмотивувати» 19 депутатів для повторного голосування за директора «Полтававодоканалу».

Трішки відійду від сесії до післясесійних новин і чуток (не звик їм довіряти ал на цей раз виявилися резонансними й надто важливими). Спонукав до цього надісланий меседж, ім’я автора не так важливе.

Не маючи часу для документального підтвердження цього повідомлення, отримав з іншого джерела інформацію, що Єгоров виносить свої речі з кабінету директора, отже «пазли» наче зійшлися, і томуділюся ними.

Окрім цього, як я писав раніше, на оголошення НОВОГО КОНКУРСУ на посаду гендиректора водоканалу давали 5 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ . Мені було цікаво, чи не повториться комбінація з призначенням Волошина, яку вони прокручували з іншим головою комісії Є. Холодом напередодні голосування по недовірі йому. На мою думку, саме через отримання голосів на свою підтримку, він підіграв «Рідному місту», з яким пов’язують саме цього кандидата.

Але конкурсна комісія збирається сьогодні, 06.02.2017, і це вже 6-й день і чергове порушення положення від Ханка! Чому не в п’ятницю? Припускаю, що в цей день йшли перемовини з «вмотивування» Єгорова добровільно посунутись з посади. І саме тому оголошення про збір комісії в понеділок з’явився на сайті облради у п’ятницю після (УВАГА!) 23-00! Ось скрин, зроблений 03.02 в 21-00 і оголошення на наступний тиждень ще не було!

А ось скрин, зроблений на ранок 4 лютого.

А більше нічого на наступний тиждень не заплановано? Як депутати планують свою роботу? Хто і звідки має доступ до сайту облради для адміністрування? Це не режимний об’єкт? Це така задекларована Біленьким в звіті прозорість влади? А де ділись декларації чиновників облради з сайту (приховали для поповнення від чергового «кеша»?

Але повернемось до сесії. Третє, що хотілося би відмітити по цій сесії, ми нарешті побороли кулуарні домовленості ! І зробили це саме «Патріоти Решетилівщини»!Може саме через те, що вони самі вирішили все побороти, на сайті облради останні заходи у сфері запобігання та виявлення корупції датовані ще 2015-им роком?

Те, з чим ми намагалися боротися три роки, вони зробили за декілька днів досить оригінальним чином. Вони кулуарні домовленості перетворили в публічні. Усе геніальне просто, чи як? Але безкарність призвела до того, що вони влаштували домовленості прямо на сесії облради!

Ми вже починаємо звикати, що гучні заяви Ханка розходяться з діями! В мене тільки виникло запитання: в соцмережах цей «договорняк» називають перемогою «Свободи». Але яка це перемога?

Цікаво було дивитися, як Прядко продублював пропозицію Солов’я і занадто показово вів себе під час голосування. Залік!

Незрозуміла позиція більшості депутатів, які закривають очі на численні порушення чиновників, вдаючи, що не помічають (страусина позиція: голову в пісок, щоб потім виправдовуватись нібито не побачив).

У підсумку це призводить до невтішних наслідків. А чиновників ця безкарність провокує на ще більші порушення та зловживання. З такою динамікою, кейси між столами скоро носитимуть не ховаючись, бо кого боятись? Всі голови запхали в пісок…

Чи потрібно нам таке керівництво облради, яке зневажає полтавців? Яке притягує сюди напрацьовані корумповані схеми з розкрадання коштів та комунального майна через своїх ставлеників. Неважливо, донецьких (Воротинцев, «Полтававодоканал»), Майборода (Київ, спроба завести в «Полтавафарм»).

Чи потрібні нам депутати, які мовчки спостерігають за розкраданням коштів та майна? Може час згадати про свої обіцянки виборцям. Нагадаю, що у всіх серед обіцянок головною була оберігати майногромади.