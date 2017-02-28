Польща поскаржиться на Росію до міжнародного суду в Гаазі

28.02.2017 Поділитися

Польща має намір подати скаргу до міжнародного суду в Гаазі на дії Росії, яка майже 7 років відмовляється повертати уламки літака Ту-154 президента Леха Качинського, (за даними деяких джерел, підірваного за наказом Путіна – ред.). Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в ефірі телеканалу «TVP1».

– Ми подамо скаргу до міжнародного суду у справі про уламки літака, – сказав він.

За словами міністра, польська сторона вже зверталася до США з проханням допомогти повернути уламки, але адміністрація президента Барака Обами не хотіла цього робити.

– Я звертався вже в грудні 2015 року. Обама мав інше бачення відносин з Росією. Це була постійна мрія про перезавантаження, – пояснив дипломат.

Ващиковський також зазначив, що багато країн взагалі не мало уявлення, що справа Смоленського теракту не врегульовано, адже ніхто з польської влади раніше не просив їх про допомогу.

За словами глави МЗС, протягом найближчого місяця він полетить до США, де буде говорити на цю тему з представниками адміністрації президента Дональда Трампа.

Відділ моніторингу