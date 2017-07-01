«Полтава» обіграла «Ворсклу» в останньому матчі перших зборів

01.07.2017 Поділитися

ФК «Полтава» завершив перший етап підготовки до нового сезону матчем проти дублерів полтавської «Ворскли». Місцеве дербі відбулося на стадіоні «Лтава». Більш досвідчені футболісти з ФК «Полтава» мали ігрову перевагу протягом усього поєдинку, в той час як «зелено-білі» грали другим номером.

«Ворскла» U-21 1:3 ФК «Полтава»

Голи: Даниленко (Таранушич, 82) – Дегтярьов (7), Насібулін (15), Трояновський (72)

«Ворскла» U-21: Вічний (Різник, 46), Максименко, Таранушич (Давидко, 56), Алантьєв, Жениленко, Зосенко, Муха, Косовський (Даниленко, 66), Соболевський (Зайцев, 56), Гасенко (Кожевніков, 85 ), Шарило (Мосейчук, 75).

На першій хвилині матчу «містяни» могли повести в рахунку: Вічний залишив незахищеними ворота, однак Трояновський не зміг потрапити в порожню рамку, м'яч пройшов поруч зі штангою. Але невпевненою грою голкіпера «ворсклян» скористався вже Дегтярьов, який і відкрив рахунок – 0:1.

Згодом Максим міг уже асистувати, віддавши красиву передачу п'ятою на Недолю, але Артем з дальньої дистанції був неточним. Далі вже господарі поля ледь не скористалися помилкою захисників «городян», але в рамці чітко зіграв Кучинський. А потім «зелено-біло-чорні» розвинули атаку, яка завершилася ще одним взяттям воріт: Кушніренко віддав діагональ на Трояновського, Євген у дотик відпасував на Насібулін, той обіграв захисника і далі відправив м'яч у кут воріт – 0:2. Ще кілька ударів завдавали «городяни», проте захист «зелено-білих» зіграв надійно. «Ворскла» ж відповіла лише небезпечним кутовим, однак Кучинський все ж зміг нейтралізувати небезпеку.

У другому таймі ФК «Полтава» більше грав у комбінаційний футбол, але небезпечних моментів практично не виникало. А ось голи, які забили далі команди стали справжньою окрасою тайму. Спочатку Трояновський метрів з 25 пробив філігранно від поперечини точно у ворота. На що ворсклянин Даниленко відповів не менш ефектним ударом у ворота Кринського. У підсумку 1:3 – ФК «Полатва» перемагає дублерів «Ворскли» і відправляється на дводенний відпочинок, після якого футболісти знову зберуться на заміській базі де вже 4 липня проведуть контрольний поєдинок проти кременчуцького «Креміня».

Віктор Карпенко