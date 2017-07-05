«Полтава» переграла «Кремінь» у товариському дербі

05.07.2017 Поділитися

Перед початком сезону та майбутніх офіційних матчів, полтавці та кременчужани вирішили виявити сильнішого у товариському дербі.

ФК «Полтава» 2:1 ФК «Кремінь»

Голи: Трояновський, Олійник – Тимченко.

ФК «Полтава»: Кучинський, Ковтун (Бородай, 46), Дмитренко (Парамонов, 46), Кушніренко, Іванов (Голіков, 46), Кропивний (ГНП, 46), Недоля, Савін, Насібулін (Зеленевич, 46), Трояновський (Олійник, 46), Дегтярьов (Пучковський, 46).

Головний тренер: Анатолій Безсмертний

«Кремінь»: Онопко, ГНП, Ентін, ГНП, Горват, Тертишний, Богданов, ГНП, ГНП, Саркісян, Іванов.

У другому таймі на заміну виходили: Олійник, Бичков, Кравчук, ГНП, Піскун, Куць, Галата, Тимченко.

Головний тренер: Сергій Ященко

Перший тайм не був багатим на моменти, команди намагалися більше комбінувати. Можна лише згадати удар Трояновського після передачі від Насібуліна, який вийшов неточним, і штрафний у виконанні гостей, коли №20 кременчужан намагався з льоту пробити по воротах. Втім, м'яч не ліг на ногу – момент втрачено. Ну і звичайно, запам'яталося взяття воріт «містянами»: Недоля знайшов Трояновського, якому віддав пас на хід, Євген увірвався в штрафну та пробив від стійки точно у ворота – 1:0.

У другому таймі команди грали в більш відкритий футбол, правда, виразніше діяли саме «зелено-чорні». Втім, це не завадило футболістам «Креміня» зрівняти рахунок: Тимченко вдало замкнув подачу штрафного, розписавшись у воротах Кучинського – 1:1.

Але рівновага в рахунку трималася недовго: новачок полтавців Олійник пробив точно в кут воріт кременчужан і знову вивів команду вперед – 2:1. Господарі намагалися пресингувати суперника, проте захист кременчуцького колективу діяв надійно. В результаті 2:1 – «містяни» перемагають у першому матчі під керівництвом нового-старого головного тренера Анатолія Безсмертного.

Віктор Карпенко