«Полтава» та «Гірник-Спорт» забили 4 м’ячі на двох

03.06.2017 Поділитися

У дербі Полтавщини команда Володимира Прокопиненка двічі вела в рахунку, проте клубу з Горішніх Плавнів все ж вдалося зрівняти рахунок на останній хвилині матчу.

ФК Полтава 2:2 Гірник-Спорт

Голи: Кушніренко, 41, Лебеденко, 60 – Дячук, 61, 90+2.

Полтава: Кринський, Кушніренко, Бородай, Дмитренко, Голіков (Янаков, 75), Сокуренко, Лебеденко, Дегтярьов (Пучковський, 46), Насібулін, Трояновський (Лучик, 87), Нехтій.

Запасні: Мусієнко.

Головний тренер: Володимир Прокопиненко.

Гірник-Спорт: Ситников, Коваленко, Кравчук, Голядинець, Цапій, Корольков (Яворський, 82), Павлик, Панасенко (Разуваєв, 46), Моісеєнко, Прутян (Дячук, 46), Шевчук.

Запасні: Крюков, Курелєх.

Головний тренер: Сергій Пучков.

Перші півгодини матчу взагалі не віщували такої результативної гри і такого рахунку, який світився на табло після фінального свистка. Після стартового обміну атаками на перших хвилинах сусіди в таблиці рідко турбували голкіперів один одного ударами в рамку воріт. Натомість тричі (!) на полі з’являлися лікарі, що доволі яскраво говорить про перебіг поєдинку.

Гості виставили склад, наближений до бойового з Ситниковим на вістрі, екс-полтавцями Коваленком та Цапієм у захисті та молодим Прутяном в атаці, а у господарів повернулися Насібулін, Нехтій та Трояновський, котрі відбули дискваліфікації, натомість Зеленевича та Парамонова, виставлених на трансфер, не було.

Однак саме гості більше намагалися комбінувати, мабуть, женучись за славою найвидовищнішої команди ліги (2.94 м’яча за гру), а от господарі діяли в традиційній манері, швидко намагаючись долати центр поля та розраховуючи на швидкі атаки. Однак ні тим, ні іншим не вдавалося в перші півгодини реалізувати свої козирі.

Після 35 хвилини на газоні стадіону Локомотив (саме тут вирішили зіграти свій останній матч полтавці — пересіяна трава прийнялася) пожвавішало. Спершу Нехтій міг виходити сам на сам — арбітри зафіксували положення поза грою. А на 41 хвилині після кутового з лівого флангу Кушніренко набіг приблизно з 11-метрової позначки і зблизька в боротьбі із захисником відправив м’яч у сітку – 1:0.

Відігратися гірники могли наприкінці тайму, коли після довгої передачі Прутян не зумів дотягнутися до м’яча.

У перерві тренери зробили одразу три заміни: у полтавців на посилення атаки вийшов Пучковський, а у гостей — Разуваєв та Дячук (їм треба було відіграватися) і пожвавили поєдинок, особливо, останній. У центрі поля м’яч затримувався набагато рідше, ніж у першому таймі. Однак до небезпечних атак до часу не доходило: хіба Корольков на 50-й хвилині потужно пробив здалеку над поперечиною. На 51 хвилині полтавці навіть забили: Нехтій замкнув подачу, однак арбітри зафіксували офсайд.

У ці хвилини ініціатива була за представниками Горішніх Плавнів, однак, як і в першому таймі, довести атаки до небезпечного удару їм не вдавалося.

А на 60-й хвилині полтавці провели другий м’яч: Пучковський отримав м’яч уже в штрафній площі, навісив у воротарську, звідти м’яч вилетів на лінію штрафної — і Лебеденко точним ударом під дальню від себе штангу подвоїв перевагу Полтави. 2:0.

Здавалося, після чотирьох поспіль поразок Полтаву врешті «прорвало», та вже в наступній атаці з передачі Павлика з кута воротарської низом точно пробив Дячук — 2:1.

Напевно, в останні півгодини полтавці намагалися «засушити» гру, адже володіння повністю перейшло до Гірника-Спорту, щоправда, без особливих дивідендів. Полтавці оборонялися та за нагоди намагалися виходити у свої фірмові швидкі атаки, однак теж без особливого результату. Тричі у ці хвилини в гру вступав голкіпер Полтави Кринський, рятуючи команду від атак суперників — і аби не епізод у доданий час, міг би претендувати на звання героя матчу.

Перед вирішальним голом ще Нехтій одного разу намагався вийти сам на сам із Ситниковим — завадив захисник. А на 92-й хвилині гості таки домоглися свого. З центру поля Цапій подав зі штрафного, у боротьбі з захисниками м’яч відлетів до Дячука — і той вдруге вразив ворота Кринського. 2:2. Повернути свою перевагу полтавці не змогли — та й не встигли б за півтори хвилини до фінального свистка, закінчивши змагання нічиєю із географічним і турнірним сусідом.

Віктор Карпенко