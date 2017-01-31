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Полтава все ж отримала бюджет на 2017 рік

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Полтава все ж отримала бюджет на 2017 рік

Попри те, що деякі депутати закликали не голосувати за цьогорічний кошторис, міськрада, все ж, його прийняла.

За таке рішення виступило 27 обранців. Проти цього стали 6 депутатів, ще 9 утрималось.

Як зазначила начальниця фінансового управління Тетяна Чумак, обсяг доходів і витрат передбачається у розмірі 2,5 млрд грн.

Полтава стала останнім обласним центром в Україні, який прийняв бюджет. Інші міста вже розглянули це питання ще наприкінці грудня чи на початку січня.

Віктор Карпенко

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