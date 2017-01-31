Полтава все ж отримала бюджет на 2017 рік

31.01.2017 Поділитися

Попри те, що деякі депутати закликали не голосувати за цьогорічний кошторис, міськрада, все ж, його прийняла.

За таке рішення виступило 27 обранців. Проти цього стали 6 депутатів, ще 9 утрималось.

Як зазначила начальниця фінансового управління Тетяна Чумак, обсяг доходів і витрат передбачається у розмірі 2,5 млрд грн.

Полтава стала останнім обласним центром в Україні, який прийняв бюджет. Інші міста вже розглянули це питання ще наприкінці грудня чи на початку січня.

Віктор Карпенко