Полтава все ж отримала бюджет на 2017 рік
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Попри те, що деякі депутати закликали не голосувати за цьогорічний кошторис, міськрада, все ж, його прийняла.
За таке рішення виступило 27 обранців. Проти цього стали 6 депутатів, ще 9 утрималось.
Як зазначила начальниця фінансового управління Тетяна Чумак, обсяг доходів і витрат передбачається у розмірі 2,5 млрд грн.
Полтава стала останнім обласним центром в Україні, який прийняв бюджет. Інші міста вже розглянули це питання ще наприкінці грудня чи на початку січня.
Віктор Карпенко