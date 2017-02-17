«Полтава» зіграла внічию із фіналістом Кубку Пожечевського

17.02.2017 Поділитися

«Містяни» провели товариську зустріч із петровським «Інгульцем».

«Полтава» 0:0 «Інгулець»

ФК «Інгулець»: Попович, Медведєв, Клімаков, Кретов, Гвоздевич (Коцюмака, 46), Запорожець (Кобуладзе, 60), Павелько (Ткачов, 46), ГНП (Прошенко, 70), Красов, Нікулін (Боровський, 46), Колєсніков (Шарко, 46).

ГНП – гравець на перегляді

«Полтава» посіла четверту сходинку в Кубку Пожечевського, а «Інгулець» у фіналі програв друголіговому «Кремінь» по пенальті. В основний час рахунок на табло свідчив про нічию 2:2 (пен. 4:2).

У цьому поєдинку зустрічались команди представниці Першої ліги, які не виявили сильнішого колективу. Перевага постійно переходила від однієї команди до іншої. Далося взнаки те, що команди вже знайомі одна з одною, тому вгадували ймовірні наступальні дії суперників.

Гра пройшла на тренувальному полі «Полтави» у Копилах.

Віталій Кравченко