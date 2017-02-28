«Полтава» зіграла внічию з «Гірником-Спорт»

28.02.2017 Поділитися

ФК «Гірник-Спорт» зіграв внічию «Полтавою», завершивши свій третій навчально-тренувальний збір.

ФК «Полтава» 1:1 «Гірник-Спорт»

Голи: Нехтій, 62 (1:0), Шевчук, 75 (1:1).

«Полтава»: Кринський, Голіков, Парамонов (Дмитренко, 46), Приходько, Кушніренко, Сокуренко, Лебеденко, Насібулін, Соломка (Зеленевич, 46), Дегтярьов (Трояновський, 60), Нехтій.

Головний тренер - Юрій Ярошенко.

«Гірник-Спорт»: Ткаченко (Ситніков, 65), Сахневич (Прутян, 82), Курелєх, Кравчук (Голядинець, 38), Моїсеєнко, Коваленко, Ляшенко (Павлик, 46), Корольков (к), Разуваєв, Дячук (Яворський, 46), Шевчук.

Головний тренер - Сергій Пучков.

Господарі поля вже з перших хвилин запропонували високий темп гри і намагалися перевести гру до воріт голкіпера «Гірника-Спорт» Олександра Ткаченка. До такого повороту подій команді Сергія Пучкова довелося звикати, оскільки давали про себе знати два тренування з серйозними навантаженнями. Незважаючи на це, оборона нашої команди діяла злагоджено, ліквідуючи всі загрози від суперника. Втім, в одному з епізодів наш центральний захисник Юрій Кравчук, ціною попередження перед самою лінією штрафного зупинив небезпечну атаку суперника.

Ближче до перерви, за небезпечну гру в центрі поля Юрій знову отримав друге попередження і змушений був достроково завершити гру. У контрольних поєдинках такий хід подій не страшний, оскільки згідно з домовленістю видалення були з правом заміни - так на полі з'явився Олександр Голядинець. До перерви «Гірнику-Спорт» вдалося вирівняти гру. Футболісти все частіше стали з'являтися в штрафній суперника.

Після перерви ініціативу взяв у свої руки «Гірник-Спорт». Його гру в атаці оживив вихід на поле Вадима Яворського. Однак після однієї з контратак першими рахунок відкрили полтавчани, які діяли на межі офсайду і вийшли удвох на голкіпера «Гірника-Спорт», а тому реалізувати цей момент не становило складності – 1:0 на користь полтавців. Момент був непростим: гравці «Полтави» діяли синхронно, хоча остаточно стверджувати було положення «поза грою» складно навіть після кількох повторів. Як би там не було, а на той момент арбітр зарахував гол і «Гірник-Спорт» змушений був відіграватися.

«Гірники» продовжили атакувати. Небезпечних моментів біля воріт «Полтави» ставало все більше. В результаті одна з атак стала гольовою. На правому фланзі своєрідну «каруселі» у вигляді розпасовки влаштували Сахневич, Павлик та Разуваєв. У результаті останній зробив гольову передачу на Шевчука, який у боротьбі з захисником проштовхнув м'яч у ворота суперників – 1:1.

І хоча команди більше голів не забивали, гра трималася в напрузі до фінального свистка. Перед закінченням поєдинку добру нагоду забити переможний м'яч мав Роман Прутян. Молодий форвард пробив не сильно і голкіпер «Полтави» без особливих складнощів зловив цей м'яч. Нічийний результат цього поєдинку в якійсь мірі є закономірним: обидві команди після отриманих навантажень на зборах ще тільки на шляху до оптимальних кондицій.

Віталій Кравченко