«Полтава» зіграла внічию з краматорським «Авангардом»

24.02.2017 Поділитися

ФК «Полтава» провела черговий спаринг у рамках навчально-тренувальних зборів. Цього разу команда Ярошенка розписала мирову з «Авангардом».

«Полтава» 1:1 «Авангард»

Голи: Дегтярьов 76 (пен.) – Даудов 49

ФК «Полтава»: Кринський, Ковтун, Кушніренко, Парамонов, Голіков, Сокуренко (Приходько, 46), Насібулін, Лебеденко, Зеленевич (Пучковський, 46), Нехтій (Дегтярьов, 46), Трояновський (Янаков, 46).

Полтавці вирішили почати гру з обережних пасів на своїй половині поля. Намагаючись розкачати оборону суперника, захисники «містян» грали в короткий пас, час від часу виконуючи діагональні передачі з однієї флангу на інший.

Перший тайм пройшов за повільної гри обох із команд. Було видно, що гравці приглядалися один до одного. Друга 45-хвилинка пройшла жвавіше. Саме у другій половині гри були забиті 2 м’ячі.

В одній із передач гравці «Полтави» помилилися при передачі, чим відразу скористалися гравці «Авангарду». Команда з Краматорська відразу перехопила м’яч і направила його до воріт. Після пасу партнера Даудов пробив по воротах Кринського – 0:1.

«Полтава» відповіла на 76 хвилині, коли після передачі до карного майданчику «Авангарду» захист краматорців схибив і звалили на землю нападника «містян» Дегтярьова. Сам постраждалий вдало виконав 11-метровий і встановив остаточний рахунок – 1:1.

Віталій Кравченко