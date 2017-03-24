Полтавці можуть побачити вигляд міста в 1837 році в 3D

24.03.2017 Поділитися

Портал «Полтава туристична» продовжує публікувати відеороботи студії «Полтава 3D».

Старі назви вулиць, Соборний майдан без Білої альтанки – усе це представлено в проекті.

Автори 6-хвилинного фільму спиралися на план міста, який діяв 1837 року. На ньому, відповідно й у відео, акцент поставлений на архітектурному ансамблі Соборного майдану.

Кількахвилинний фільм покаже об’ємну модель пам’ятки полтавської сакральної архітектури, створену студією «Полтава 3D».

Раніше проект представив знесений більшовиками Воскресенський храм, на місці якого зараз розташоване музичне училище імені Лисенка.

Віктор Карпенко