Полтавці можуть побачити зруйнований більшовиками Воскресенський храм у 3D

11.03.2017 Поділитися

Портал «Полтава туристична» продовжує публікувати відеороботи студії «Полтава 3D». Днями сайт почала прикрашати проекція Воскресенського храму. На його місці зараз розташоване музичне училище імені Лисенка.

– Унікальний п’ятибанний храм в історичній частині полкової Полтави мало місто до 1936 року. 1936-го, як і попередньо у 1934 році, показово руйнується вслід за кафедральним Успенським собором Воскресенський храм Полтави. Йому судилося встояти понад три століття, десятки поколінь полтавців та гостей міста зачаровувались його бароковою архітектурою. На місці храму у 1971 році зведено Полтавське державне музичне училище імені М. Лисенка.

Кількахвилинний фільм покаже об’ємну модель пам’ятки полтавської сакральної архітектури, створену студією «Полтава 3D».

Віктор Карпенко