Полтавці попередили незаконну врізку «Полтаватрансбуду» в колектор по б-ру Боровиковського, 10

17.05.2017 Поділитися

Жильці будинку по проспекту Боровиковського, 10, зупинили робітників «Полтаватрансбуд» у їх спробі без дозвільних документів і погоджень з мешканцями зробити врізку в зливний колектор будинку. Забудовник уже розрив асфальтовну ділянку дороги та частину прибудинкової території кооперативного будинку по бульвару Боровиковського, 10, для врізки, доки не приїхали правоохоронці.

Жильці викликали поліцію, а також представника благоустрою міста, який підтвердив що дозволу на проведення будь-яких робіт вони не надавали.

«Поліція склала протоколи. З документів, які надали будівельники, була тільки копія проекту, на якому видно тільки якийсь квадратний штамп, який вони чомусь називали печаткою. Схоже, що вони по старій звичці намагаються робити незаконні справи, щоб потім їх «порішати» і узаконити заднім числом. На лице намагання зекономити будівельників попри здорового глузду. Адже до стічного колектору, в який робітники намагалися зробити врізку, на 50 метрів ближче, ніж до центральної магістралі», – розповіли жильці будинку.

Сам колектор був збудований 20 років тому і не розрахований на таке навантаження, бо на місці будинку планувався парк, навіть висаджувалися дерева. За словами мешканців будинку, дії робітників пояснюються бажанням зекономити, хай навіть це загрожує стоком фекалій під вікнами людей.

Нагадаємо, раніше громада Полтави вже дала відсіч незаконним діям забудовника по Ляхова, 12, а.

Олександр Лещенко