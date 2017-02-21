Полтавців просять стати донорами теплого одягу

21.02.2017 Поділитися

У місті стартувала благодійна акція, ініційована центром взаємодії «Родинний дім».

Метою акції, зазначають організатори, є встановлення порозуміння між полтавцями та розповсюдження такого явища, як волонтерство.

У кожного вдома накопичується багато непотрібних, але хороших речей, котрі більшість людей не знає куди подіти. Водночас, є ті, кому ці речі дуже необхідні.

Центр взаємодії «Родинний дім» знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака, 6/65 (зупинка «Браїлки»), тел.: (095) 068-69-76, (067) 284-52-99.