Полтавці проти встановлення квот на кількість жінок у владі – опитування

19.02.2017 Поділитися

Майже половина полтавців проти того, щоб законодавчо закріпити квоти на кількість жінок в органах влади.

При цьому самі жінки значно активніше підтримують ідею законодавчого закріплення квот. У наведених нижче діаграмах можна помітити, що таку ідею підтримують 42,99% жінок і лише 30,62% чоловіків. Тоді як половина чоловіків (49,64%) квотування не підтримують.

З цього питання позиції респондентів з Полтавської області практично збігаються з опитаних з інших областей. Найнижчим рівень підтримки ідеї квотування виявився у Волинській та Житомирській областях (33,3%).

Загалом опитано 4 000 респондентів. У кожній області охоплено не менш, ніж по три населених пункти – місто обласного значення, районний центр та село. Метою такого опитування було вивчення ситуації із залученням жінок в українській політиці.

Віктор Карпенко