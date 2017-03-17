Полтавці схвалили Центральну Раду попри провокації більшовиків 100 років тому

17.03.2017 Поділитися

Документальну виставку, присвячену 100-річчю створення Центральної Ради відкрили у Полтаві.

Заступник директора, начальник відділу інформації та використання документів Тарас Пустовіт розповів про історичні події у Полтаві в 1917 році.

У 1917 році в Полтаві стояла одна з перших українських військових частин, полк імені Богдана Хмельницького. Вона вирізнялася відданістю Центральній Раді, але, на жаль, більшовики спровокували конфлікт між Радою і цим полком. 16 грудня 1917 року більшовицький діяч Дунайський убив керівника цього полку – Ласточкіна. Це стало останньою краплею для того щоб розігнати Раду робітничих-солдатських депутатів – Пустовіт.

На його думку, без усіх цих історичних подій, не було би Незалежної України.

Виставку відкрили в приміщенні Державного архіву Полтавської області. До заходу долучились студенти-історики, громадські активісти та школярі.

Нагадаємо, раніше на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення вшанувати на загальнодержавному рівні 100-річчя Української революції – першого досвіду українського державотворення у ХХ столітті.

Віктор Карпенко