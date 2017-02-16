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Полтавці сидячи вдома зможуть відвідати Краєзнавчий музей у 3D

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Полтавці сидячи вдома зможуть відвідати Краєзнавчий музей у 3D

Полтавський Краєзнавчий музей втілив у життя можливість пройти експозиційними залами у віртуальному просторі. Відтепер полтавці не виходячи з дому можуть безкоштовно провести екскурсію музеєм.

Студія «3D Полтава» на своєму «YouTube»-каналі опублікувала відео онлайн-екскурії коридорами головного музею області. Крім віртуальної екскурсії, кожен охочий може переглянути відео, у якому розповідається про історію музею від стародавніх часів до сьогодення.

Віктор Карпенко

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