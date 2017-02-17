Приватний сектор Полтави сплачуватиме більше за вивіз сміття

17.02.2017 Поділитися

Відтепер тарифи для населення, що проживає у приватному секторі підвищилися до «економічно обґрунтованого рівня». Про це повідомляє сайт міськради Полтави.

Нагадаємо, що за попередніми тарифи, які діяли з грудня 2014, ціна на вивіз сміття становила 26,41 грн за кубометр для населення. 28,92 грн сплачували бюджетні установи та 33,96 грн – інші споживачів.

Мешканців багатоквартирних будинків, які викидають сміття у контейнери, ці тарифи не стосуються.

Віктор Карпенко