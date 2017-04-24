Полтавців навчали протидіяти корупції

24.04.2017 Поділитися

22 квітня в Полтаві відбувся тренінг «Е-декларації: як правильно читати та що робити далі» . Організувала його Полтавська філія Суспільної служби України, а підтримало захід Представництво Фонду ім.Фрідріха Еберта в Україні.

Тренером був Віталій Шабунін – відомий експерт з Києва, керівник ГО «Центр протидії корупції». На заході були присутні помічники народних та місцевих депутатів, журналісти, юристи, громадські діячі.

Віталій Шабунін розповів про діяльність Центру, який він очолює. Про антикорупційне законодавство, яке було прийнято парламентом під тиском громадського сектору. Також доповідач поділився досвідом громадської активності і як досягати успіхів у ній. Метою тренінгу було навчитися розуміти зміст Е-декларацій та що робити, коли ви побачили "чудові" декларації представників влади. Адже, як відомо, у жовтні 2016 р. закінчилася подача декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Вперше в історії України за подання завідома неправдивих даних передбачається кримінальна відповідальність.

Акцент ставився на моніторинг Е-декларацій місцевих політичних еліт та чиновників.

Учасники тренінгу дізналися детально:

про принципи нової системи електронного декларування та систему оскарження виявлених порушень;

навчилися працювати із єдиним державним реєстром декларацій та перевіряти інформацію з щорічної декларації.

Учасники активно обговорювали корупційні схеми чиновників на Полтавщині та шляхи боротьби з ними.

Цікавими були й такі теми: хто має подавати е-декларації з 2017 року, зміни законодавства стосовно декларантів, у чому різниця е-декларації від декларацій старої форми, які пороги декларування, відповідальність за порушення вимог фінансового контролю, декларанти першого етапу.

Наприкінці зустрічі всі присутні мали можливість задати актуальні питання по темах та отримати від Віталія Шабуніна фахові й вичерпні відповіді.

Ілля Василенко, журналіст