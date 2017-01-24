«Вікіпедія» запрошує полтавців долучитися до написання статтей

24.01.2017 Поділитися

Незабаром українська «Вікіпедія» відзначатиме своє 13-річчя. Саме тому вітчизняна версія ресурсу оголошує марафон із написання нових статтей. Учасників акції нагородять пам’ятними сувенірами.

Організатори зауважують, що якби кожен читач «Вікіпедії» написав бодай одну корисну статтю, ми б мали понад 1 млн корисних статей вже сьогодні. Тому вони закликають проявити солідарність і долучитись до днів спільного написання статей в українську «Вікіпедію».

Щоб публікація взяла участь у марафоні, її потрібно створити з 28 по 30 січня. У графі «Обговорення до тексту» слід поставити мітку «Вікімарафон 2017». Також, назву публікації потрібно внести до списку запланованих статей, аби уникнути повторів.

Марафон триватиме три дні – з 28 по 30 січня. У цей період у низці міст України проводитимуться зустрічі та обговорення, під час яких навчатимуть писати статті до Вікіпедії. У Львові така зустріч відбудеться 28 січня у приміщенні Першої львівської медіатеки.

Зазначимо, що в аналогічній акції у 2016 за 3 дні користувачі створили більше тисячі матеріалів.

Довідково: Перша стаття в українській «Вікіпедії» створена 30 січня 2004 року («Атом»). Зараз в українській «Вікіпедії» є 650 тис. статтей і за цим показником вона посідає 16 місце серед усіх мовних розділів енциклопедії. Найбільшою є англійська «Вікіпедія», у якій є більше 5 млн статтей.

Відділ моніторингу