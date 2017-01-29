Полтавцям показали мистецтво «На розломі»

29.01.2017 Поділитися

Митець Олександр Мірошниченко відкрив виставку кераміки «На розломі» у полтавській галереї «Art-Jump».

У майстерні Олександра Мірошниченка відбувається повернення людяності з уламків часів і подій місцевого ґрунту полтавського фарфорового заводу, поблизу якого у нього була майстерня. Із виниклої ситуації склалось бажання й почуття відповідальності осмислити ситуацію художньо й зримо.

– Для мене важливо персоніфікувати образи, перетворити їх на людину, щоб потім відчути до них людські емоції, - говорить автор виставки.

Мірошниченко показує, що людина знаходиться між порядком та хаосом, між цілісністю й розломом так само, як і кераміка між пустотою й формою. Своїми роботами Мірошниченко показує, що мистецтво – це міст від людини-цеглини, плиточки до людини-вмістилища, здатного приймати в себе щось інше, здатного до спілкування.

Довідково: Олександр Мірошниченко закінчив Харківську Державну Академію Дизайну і мистецтв за спеціальністю «Промисловий дизайн» у 2010 р. З 2003 по 2010 працював навчальним майстром в лабораторії кераміки ХДАДМ, де вивчив технологію і принципи художньої кераміки під керівництвом Володимира Петровича Шаповалова. З 2012-член Національної спілки художників України. Учасник багатьох українських та міжнародних виставок кераміки, в т.ч. «ЦеГлина»(Київ, 2014,2016), LITORALIS (Івано-Франківськ, 2016), «Поверхности–2» (Рязань, Росія, 2016), CICA 2015 (Алькора, Іспанія, 2015), «UNICUM» (Любляна, Словенія, 2015), «Керампік у Опішному» (Опішне, Полтавська обл. 2013).

Віктор Карпенко