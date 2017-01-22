Полтавцям показали один з найкращих фільмів Віри Холодної

22.01.2017 Поділитися

В рамках музейного проекту «Снился мне сад в подвенечном уборе…», присвяченого пам’яті Віри Холодної, відбувся показ німого фільму «Мовчи, смуток, мовчи».

На думку одного із засновників ретро-ілюзіону «Колізей» Андрія Демидова, не можна забувати постаті, які не просто стояли біля витоків кінематографа, а надихали його.

Один із уцілілих фільмів «Мовчи, смуток, мовчи» знято режисером Петром Чардиніним. Серед виконавців головних ролей Віра Холодна, Петро Чардинін, Володимир Максимов, Костянтин Хохлов, Вітольд Полонський, Осип Рунич.

Фільм «Мовчи, смуток, мовчи» мав рекордні збори за весь час існування російського буржуазного кінематографу. Це – перша частина двосерійного фільму «Казка любові дорогої». Друга частина кінострічки не зберелася до наших днів.

Протягом 45 хвилин перегляду глядачі насолоджувались чудовою акторською грою Віри Холодної й неперевершеним музичним супроводом у виконанні Богдана Стегнія.

Віктор Карпенко