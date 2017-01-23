Полтавцям презентували художню експозицію Василя Непийпива

23.01.2017 Поділитися

У Полтаві відкрили виставку робіт художника Василя Непийпива.

Експозицію присвячено 100-річчю від дня народження видатного полтавця, пейзажиста Василя Непийпива.

Вона є частиною фондової збірки Полтавської галереї мистецтв імені Ярошенка і вже протягом кількох років не презентувалась для відвідувачів.

Серед експонованих робіт виставлено найвідоміші пейзажні картини митця: «Ромашки» (1936), «Керченська протока» (1954), «Полтава» (1956), «Річка Ворскла» (1960), «Загорський собор» (1966), «Псковська башта» (1970), «Село на Полтавщині» (1978), «Вранішні хліби» (1980) та інші.

Як стверджують організатори заходу, він малював натюрморти, пейзажі, портрети. Київські пейзажі Непийпива є його окремою сторінкою творчості. У різні пори року – ранньої весни й золотої осені, взимку і влітку він відображав столицю.

Виставка буде діяти до кінця січня і вже привела до музею чималу кількість поціновувачів творчості художника.

Довідково: Василь Непийпиво український живописець і графік, член НСХУ, заслужений художник України.

Олександр Гуцул