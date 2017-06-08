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Полтавцям презентували книгу про музеї художника Віктора Батурина

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Полтавцям презентували книгу про музеї художника Віктора Батурина

Чимало полтавців долучилося до презентації книги, випущеної до 80-річчя художника «Віктор Батурин: художник і його музеї», яка пройшла у місцевому Краєзнавчому музеї.

Його колишні колеги та мистецтвознавці відзначають, що свого часу Батурін був головним художником Полтави. Дотепер працює його музей, садиба Котляревського, музей Панаса Мирного та музей-заповідник у Гоголевому, де представлені його твори.

– На початку 90 років він був головним художником Полтави. Автор відомого пам’ятника «Загиблим козакам. Крім того, він автор герба Полтави, а ще брав участь у творенні Малого Герба України – Тризуба. У свій час він працював в комісії по розробці геральдики України, – відзначає автор книги Сергій Пичугін.

Довідково: Народився Віктор Батурин у 1937 році. За творчі роботи Батуріна неодноразово нагороджували грамотами Президії Верховної Ради України, Президії правління Спілки художників України, виконкомом обласної та міської рад.

Віктор Карпенко

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