Полтавцям презентували виставку «Вірний син України»

21.01.2017 Поділитися

Книжкову виставку «Вірний син України» про видатного тернопільця Ярослава Стецька презентували в Полтаві.

В Полтавській обласній бібліотеці ім. Котляревського відбулась презентація книжкової виставки до 105-річчя від дня народження голови проводу ОУН-Б, політичного та військового діяча Ярослава Стецька.

На ній представлено біографічні нариси та звіти про діяльність діяча.

Довідково:

Ярослав Семенович Стецько – один із діячів українського Національно-визвольного руху. Народився у м. Тернопіль в сім’ї греко-католицького священика. Навчався в Краківському та Львівському університетах. З 1932 року – активний член ОУН, кілька разів був ув’язнений польською владою. Брав участь у підготовці ІІ Великого Збору ОУН (1939), один із керівників опозиційної фракції «Революційна ОУН», організатор Акту 30 червня 1941 р. у Львові, голова утвореного внаслідок нього українського Державного управління. За відмову анулювати згаданий Акт кинутий до фашистського концтабору. Звільнився восени 1944 і був залучений до співпраці з Українським національним комітетом в Берліні, але потім відмовився від участі в його роботі. Поранений під час американського авіанальоту, був перевезений до Мюнхена і опинився в англо-американській зоні окупації.

У 1945 р. увійшов до складу закордонного центру ОУН. В 1946 р. очолив Антибільшовицький Блок народів (АБН),президентом якого був до кінця життя. Після війни розгорнув широку антикомуністичну діяльність. Був одним із засновників та співкерівником Світової Антикомуністичної Ліги та Європейської Ради Свободи. У 1968р. обраний головою Проводу революційної ОУН(Б). Автор низки теоретичних праць та спогадів.

Олександр Гуцул

