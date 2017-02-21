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Полтавцям презентували Євромайдан очима фотографів

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Полтавцям презентували Євромайдан очима фотографів

До третьої річниці розстрілів на Майдані полтавські фотографи відкрили виставку зі світлинами революційних подій, які відбувалися у Полтаві.

Авторами фотознімків стали кореспонденти Анна Чапала та Сергій Пустовіт. На експонованих знімках трирічної давнини зображений полтавський Євромайдан та мітинги, які відбувалися перед Полтавською облдержадміністрацією.

Роздивляючись фото, присутні ділились один з одним спогадами про ті події.

Виставка презентована у холі Полтавської ОДА.

Віктор Карпенко

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