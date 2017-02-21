Полтавцям презентували Євромайдан очима фотографів
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До третьої річниці розстрілів на Майдані полтавські фотографи відкрили виставку зі світлинами революційних подій, які відбувалися у Полтаві.
Авторами фотознімків стали кореспонденти Анна Чапала та Сергій Пустовіт. На експонованих знімках трирічної давнини зображений полтавський Євромайдан та мітинги, які відбувалися перед Полтавською облдержадміністрацією.
Роздивляючись фото, присутні ділились один з одним спогадами про ті події.
Виставка презентована у холі Полтавської ОДА.
Віктор Карпенко