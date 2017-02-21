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Полтавцям провели майстер-клас із килимарства

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Полтавцям провели майстер-клас із килимарства

Полтавським учням провели майстер-клас із килимарства та малярства.

Школярі з гімназії №6 завітали до Галереї мистецтв, аби взяти участь у незвичному заході. Митець Наталія Дмитренко розповіла про особливості такої роботи та про те, наскільки важливо це дітям.

– Це – наші традиції, які ми маємо зберігати. Мало в яких школах зустрінеш таке на уроках праці. Перш за все, розвивається моторика та уява дитини. Тому що ти сам обираєш малюнок, який зобразиш, кольори, орнамент – наголошує Дмитренко.

За її словами, подібні заходи важливо впроваджувати, адже необхідно популяризувати такі види мистецтва, як килимарство та інші, які сьогодні не популярні серед широких мас.

Віктор Карпенко

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