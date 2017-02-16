Полтавцям розповіли про медицину 18 століття

16.02.2017 Поділитися

У Полтаві провели відкриту лекцію «Борщем, зіллям і мікстурою: чим лікувалася та як дбала про власне здоров’я козацька старшина у 18 столітті».

Захід відбувся за підтримки історичного товариства Полтави у рамках серії публічних лекцій «Науковці про історію та сучасність доступною мовою».

Під час доповіді, представники товариства висвітлили деякі аспекти історії вітчизняної медицини через життя однієї людини.

Цим героєм став представник української шляхти Полтавщини Яків Маркович. За словами доповідачів, він прискіпливо ставився до власного здоров’я і вів щоденник у якому записував всі свої хвороби та методи лікування до яких вдавалися його лікарі.

– Кровопускання, лікування «собачками», яких прикладали до живота, якби це дивно не звучало, Маркович сприймав як належне, як і всі інші тодішні способи лікування, – розповідає лекторка Олена Замура.

За її словами, хоч якими дивними не були уявлення про здоровий спосіб життя та медицину, автор щоденника прожив до 77, що на 14 років більше ніж середня тривалість життя сучасного українського чоловіка.

Захід пройшов у 2 читальному залі університету імені Короленка.