Полтавцям розповіли про «поета апокаліптичних літ» Євгена Маланюка

24.01.2017 Поділитися

Презентація виставки «Поет апокаліптичних літ», присвяченої 130-літтю від дня народження Євгена Маланюка, пройшла у Полтаві.

Співробітниця Полтавської обласної бібліотеки імені І. П. Котляревського Наталія Рой розповіла про життя поета та про те, як він, живучи в еміграції писав лише про Україну.

– 49 років митець прожив у еміграції, але жодної миті не зрадив Україні. Так, Батьківщина стала провідною темою його творчості. Взагалі, жанрове розмаїття письменницького таланту Маланюка просто вражає. Він є автором численних етюдів, елегій, балад, од, молитов, послань, поем, псалмів, ноктюрнів, автобіографічних нотаток, рапсодій й навіть сюїт та лібрето для опер – Наталія Рой.

Бібліотекарі запрошують усіх охочих детальніше ознайомитися з творчістю та біографією Євгена Маланюка можна, завітавши у відділ обслуговування користувачів. Вона діятиме до 12 лютого.

Довідково: Євген Маланюк – український письменник, культуролог-енциклопедист, публіцист, літературний критик, сотник Армії УНР, «Імператор залізних строф».

Віктор Карпенко