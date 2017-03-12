Полтавцям розповіли про традиції різьби та розпису по дереву

12.03.2017 Поділитися

У приміщенні дитячої бібліотеки відбувся захід: «Народне житло. Різьба і розпис на дереві».

Виконуючи інтерактивні завдання діти доповнювали прислів’я про традиційні предмети побуту, за допомогою жестів демонстрували поняття, які відгадували інші учасники, підбирали відповідні зображення до вказаних визначень, умовно розподіляли речі між скринею і мисником. Третій етап – творча майстерня, де був проведений майстер-клас з народного розпису художницею Наталією Прокопенко. Учні виконали запропонований стрічковий орнамент з яблуками на закладці, яка залишилась кожному на згадку.

Лідія Орел провела для присутніх учнів загальноосвітніх шкіл майстер-клас з розпису на дереві.

– Щодня у побуті ми користуємося предметами, виготовленими з дерева. Звичайні ложки, тарілки та лопатки можуть перетворитися у маленькі шедеври, приносячи незрівнянно більше задоволення. Діти з великою цікавістю виконали роботи з розпису дерев’яних виробів – говорить майстриня.

Захід пройшов у рамках музейної програми «Етнографічні студії з Полтавським краєзнавчим» та бібліотечного проекту «Скарбниця нашого народу».

Віктор Карпенко