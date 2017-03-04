Полтавець переміг у Чемпіонаті України з жиму лежачи

04.03.2017 Поділитися

Полтавець Ігор Рашоянц здобув перше місце на Чемпіонаті України з жиму лежачи.

Він переміг у ході змагань з класичного жиму лежачи серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат, а також ветеранів, у яких беруть участь атлети з усієї України. Нещодавно відбувся тур змагань серед ветеранів пауерліфтингу, до якого долучилися полтавці.

Представник Полтавщини Ігор Рашоянц здобув одразу дві медалі: золоту у своїй ваговій категорії та срібну в абсолютці. Він посів перше місце у ваговій категорії до 120 кг, вижавши штангу вагою 180 кг. Цей результат став другим у загальних підсумках чемпіонату.

Змагання відбуваються в місті Коломия Івано-Франківської області.

Відділ моніторингу